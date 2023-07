¿Cómo inició Luigi Aycardi en la actuación?

Sin buscarlo se le dio la oportunidad de actuar en su primera serie en la televisión cuando apenas cursaba los primeros semestres de actuación, “me encontraba en segundo semestre de la escuela y un profesor me dice' oiga están buscando muchachos jóvenes para una serie de una de las programadoras, solamente pueden ir los de último semestre, pero yo lo voy a meter a usted en la lista'”.

Luigi presentó el casting y lo escogieron, pero desafortunadamente las cosas no salieron como él esperaba. “Presenté el casting, pero esta serie nunca se hizo, solamente se grabó el primer capítulo más el cabezote. El director Mario Ribero, quien es mi maestro, me dijo 'tranquilo muchacho, tranquilo pelao que el camino sigue'".

Y el reconocido director colombiano no se equivocaba porque más adelante apareció la verdadera oportunidad. “Un año después estaba en la universidad y nuevamente estaba en un hueco de clase y alguien me dice que vaya a decanatura que me están buscando de Punch Televisión que quieren hablar con usted y era una llamada de la serie Vuelo Secreto, la cual la dirigía Mario Ribero.

Confesó que en medio de las ocupaciones, entre una grabación de una serie y otra, se retiró de la universidad por un tiempo, en la cual estudiaba administración de empresas.

“Comencé a trabajar en Vuelos Secretos, ahí me salió una novela con otras programadoras, inicié a trabajar en Aguas Mansas que era la telenovela que en esa época estaba enfrentada con Café con Aroma de Mujer y luego, me fui hacer una telenovela a Ecuador y me retiré de la universidad, porque me encantaba y quería seguir por este camino.

Posteriormente se arrepentiría de dicha decisión. “Dos años después dije qué pendejo como voy a dejar la universidad” y con ayuda de unos profesores retomó sus estudios universitarios y se graduó.

¿Por qué Luigi Aycardi no tiene redes sociales?

Tras reaparecer en julio de 2023, después de años de no conocerse sobre su vida ni aparecer en TV, explicó la razón por la cual no tiene redes sociales lo que lo mantiene desconectado de la esfera pública y el porqué no le agrada el tema de la fama que viene con la profesión de ser actor.

"La verdad a mí nunca me ha gustado ese hecho de ser personaje público, cuando comencé a trabajar en la televisión, me costaba mucho estar en la calle, sentirme observado, caminaba mirando hacia el piso y de un momento a otro aprendí a mimetizarme, siempre me afectó el hecho de ser famoso y preferí no serlo".

Relató una historia muy particular que le ocurrió en otro país. Cuando se graduó de la universidad decidió viajar para alejarse un poco del trabajo y tomar un respiro. "Me gradúe de la universidad y dije me voy a viajar a un sitio donde pueda bucear y que no me conozca nadie y decidí irme irme a Australia, llego a un sitio del centro de Sídney y escucho que alguien grita "primo ring ring" que era un personaje que yo hacía en Vuelos Secretos y así lo llamaban al personaje", hasta ese punto había llegado a conquistar con su afamado personaje.