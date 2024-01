Luis Alberto Posada envió fuerte mensaje a Yeison Jiménez: "respete la jerarquía”

Durante las fiestas de diciembre se realizaron algunos conciertos en diferentes municipios del país, por lo que algunos de los principales artistas en el país compartieron tarima y dieron la mejor presentación para todos sus seguidores. Sin embargo, algunos de ellos no vivieron momentos memorables.

Sin embargo, durante estas presentaciones, dos destacados artistas de música popular, Yeison Jiménez y Luis Alberto Posada, tuvieron una pequeña discusión que ha dado de qué hablar en todo el país y en las redes sociales.

Recientemente, el intérprete de 'Aventurero' publicó un video en su cuenta de Instagram donde mostró su inconformismo con Luis Alberto Posada, por un supuesto sabotaje que le había hecho durante una presentación en Mosquera, Cundinamarca.

En un inicio se habló de que Yeison había saboteado el sonido de Posada. Sin embargo, él salió a defenderse por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

"Luis Alberto Posada sepa que lo amo y que hago este video por usted por lo que significa para mí", escribió Yeison en la descripción del video que compartió en redes sociales.

“Creo que no es justo lo que están diciendo. Hice un concierto en Mosquera, entré a las 10 de la noche y salí como a las 11:50 o 12:00 hacia el segundo ‘show’ que era el de ‘Sírvalo pues’, en Bogotá. Cuando entro a tarima me cuentan que el maestro Luis Alberto Posada cantó 4 o 5 canciones, se bajó de tarima y se fue”, enfatizó en dicho video.

"Pueden llamar a cualquier persona que haya hecho parte de mi equipo de trabajo en toda mi historia musical (y hay ingenieros que salieron mal conmigo, que no fuimos amigos o no terminamos en buenos términos), que nadie les va a decir que yo mandé a que se le tiraran el sonido a otro artista. En mis 32 años y en los 13 de carrera, eso no ha existido”, aclaró Yeison.

El intérprete de 'Aventurero' reveló que intentó comunicarse con Luis Alberto Posada y su manager para aclarar el malentendido, pero no obtuvo respuesta por parte del reconocido cantante ni de su equipo.