Luis Alfonso ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, puesto que el artista de música popular, compartió un video en sus redes sociales, en el cual reveló cuáles son sus exigencias en un camerino y dejó atónitos a sus seguidores con por la humildad de sus peticiones. Tras esto, su cuenta de Facebook se llenó de cientos de elogios.

El originario de Popayán adquirió fama por su gran voz y su particular estilo a la hora de interpretar canciones de despecho, algunos de sus sencillos más famosos son: 'La ex', 'La cantina', 'Cuánto vale', 'No me digas que no', 'Así o más claro' y 'No me haces falta'.

Cabe resaltar, que el artista dio sus primeros pasos en la música gracias a los covers, pues cantó reconocidas canciones como: 'Entre comillas' y 'El precio de tu error'.

