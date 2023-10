El actor no puede explicar por qué mencionó ese nombre en particular, pues, no conoce a ninguna persona con ese nombre. La aterradora explicación llegó después: al parecer, una mujer llamada ‘Berenice’ había fallecido en el mismo lugar donde se estaban realizando las grabaciones.

La actriz Alejandra Ávila, quien interpretaba a ‘Milagros’, hija de ‘Octavio’, estuvo presente durante este suceso paranormal y confirmó lo ocurrido. Además, reveló que Luis Eduardo siempre pedía permiso para trabajar, demostrando el respeto que tenía por estos sucesos.

