El pasado miércoles 28 de octubre la youtuber e influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno le dieron la bienvenida a su primer hijo: Máximo Giraldo Cataño. Sin embargo, en redes sociales se creó una confusión con el nombre por lo que los usuarios creyeron que el bebé se llamaría Massimo.

Hoy, a pocos días del nacimiento del niño, Luisa Fernanda W acudió a sus redes sociales para aclarar el malentendido. "Ustedes me han estado haciendo muchas preguntas acerca del nombre de mi hijo y les voy a contar que no se llama Massimo, se llama Máximo porque estamos en Colombia, en castellano, no estamos en Italia", expresó.

Lea también: Mujer dará a luz a su nieto tras prestar el vientre a su hija

Posteriormente, amplió su explicación en un comunicado que dice: "Máximo es la versión castellanizada o españolizada de del nombre italiano Massimo. En ese sentido, si uno está en un país hipano-hablante lo ideal es adoptar la versión en castellano. Esto hace que el nombre suene mejor cuando se pronuncie con los apellidos".