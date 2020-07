Luisa Fernanda W confía en que Pipe Bueno le ayudará a criar a su hijo así se separen

Luisa Fernanda W se ha caracterizado por ser muy activa con sus seguidores a través de las redes sociales. Además, actualmente los ha hecho parte de la evolución de su primer embarazo.

La youtuber ha compartido cuáles han sido sus síntomas, los cambios que ha sentido en su cuerpo y lo feliz que se siente de saber que su hijo está bien y está creciendo sano, sin olvidar mencionar que su pareja, el cantante poopular Pipe Bueno, también se ha mostrado orgulloso del pequeño que viene en camino.

En esta ocasión, la paisa decidió compartir con sus fanáticos a través de un En Vivo en su cuenta oficial de Instagram, donde les respondió algunos de los interrogantes acerca del esperado día y la crianza que esperaba darle a su bebé.

La influencer aseguró que le daba un poco de nervios imaginar ese día, pero que todo lo dejaba en manos de Dios.

“Claro que sí, es una incertidumbre y como un deseo de hacer las cosas bien o también susto de cómo va a ser ese momento, pero no lo pienso mucho, ni le doy mucha trascendencia. Que vaya ser como tenga que ser", expresó.

No obstante, añadió que prefería no rayarse la cabeza pensando en eso. “Si me toca duro, pues que me toque duro. Si me toca fácil, pues gloria a Dios, pero no le meto mucha mente a eso. Yo creo que el día a día trae su afán”.

Por último, habló del tema de la crianza de su bebé y aclaró que espera contar siempre con el apoyo de Pipe Bueno.

“Espero tener el apoyo del papá ahí siempre. Como que seamos los dos quienes guiemos a nuestro hijo, estemos juntos o no. Que sea como tenga que ser, eso tampoco me raya (…) lo que yo sí sé es que quiero ser la mejor mamá para mi hijo y educarlo lo mejor posible”, añadió.