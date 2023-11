La subida de peso de Luisa Fernanda W

A través de su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W se sinceró con sus seguidores y habló del difícil momento que está atravesando, pues reveló que se subió de peso y que esto le ha traído diferentes inseguridades, incluso reveló que la gente en las redes sociales ha sido muy cruel y “no les tiembla para lanzar críticas cargadas de odio”.

‘Lu’ compartió una historia con un extenso texto en el que detalló que: “últimamente no me siento tan cómoda con mi cuerpo, me subí cuatro kilos en un mes, y sí, esto es una tontería para muchos, sé que hay cosas peores en la vida, pero cada quien vive su proceso. Toda la ropa que me pongo me hace sentir incomoda, nada de mi closet me queda como antes”.