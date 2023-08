Luisa Fernanda W dejó ver cómo tiene el cuerpo tras dos embarazos, tiene una buena retaguardia

Además, más de uno dice que tiene tremendo 'duraznote' gracias a la genética y a cuidarse para estar más regia que nunca. También algunos, en tono de risa, dijeron que los embarazos han afectado a Pipe y no a Luisa.

Recientemente, la reconocida influencer paisa quiso mostrar por todos los cambios que ha pasado, luego de dar a luz. Allí mostró cronológicamente cada uno y las diferencias en su barriga, para poder ver así la diferencia de estos. Los seguidores no perdieron oportunidad para comentar y decir que se ve hermosa en cualquier forma.

"Hermosa, pero son ideales de belleza inalcanzables para muchas mamitas", "El efecto le hace es a Pipe", "Buena genética 😍", "Ella embarazada y normal siempre se ve regia", "Ya ví que soy pobre y del cuerpo desagradecido", "Que chévere parece que no hubiera quedado embarazada!!🔥", "Claramente el cuerpo no vuelve a ser el mismo", "Yo también quiero un chef personal que me cuide la dieta", dijeron algunos.