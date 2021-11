Luisa Fernanda W estuvo a punto de ahogarse junto a su hijo en Santa Marta

La influencer Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno son una de las parejas más populares de la farándula colombiana y desde que nació su primer hijo Máximo han estado muy felices en su papel de padres.

Sin embargo, esto no es un impedimento para sus proyectos profesionales ni su vida social y es que durante el pasado fin de semana pasaron un tiempo entre amigos en las playas de Santa Marta, por lo que Luisa decidió llevar a su hijo a jugar con el agua salada, sin pensar que viviría un angustiante momento.

Lea además: 'The Crown': Hermano de la princesa Diana rechazó oferta para filmar en su casa

Por medio de sus redes sociales les contó a sus seguidores que casi se ahoga con su hijo y se adentró a los detalles, la influencer y empresaria dijo en sus historias: "Yo me voy a caminar, cuando de repente me hundo con Máximo porque hay un hueco gigantesco y lo primero que hago es alzar a mi hijo así (eleva las manos) para que alguien me lo reciba" y fue entonces cuando su instinto materno pudo manejar la situación.

No obstante, agregó que sus amigos y las personas que estaban con ella pensaron que ella se había hundido para jugar con Máximo, pero ella realmente se estaba ahogando, "A mi edad yo jamás había tragado tanta agua como hoy" agregó.