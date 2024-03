Luisa Fernanda W habló sobre relación de Nataly Umaña y Alejandro: "a nosotras nos tiran más duro"

'La casa de los famosos' se convirtió en uno de los realitys que más ha dado de qué hablar en los últimos días. La inesperada llegada de Alejandro Estrada dejó atónitos a los concursantes y espectadores que estaban ansiosos por ver la reacción del actor al encontrarse con Nataly Umaña.

Le puede interesar: Nataly Umaña tomó fuerte decisión con Melfi tras su separación con Alejandro Estrada: "Me das paz"

La noche del pasado domingo 10 de marzo estuvo cargada de tensión, cuando el actor ingresó a la casa y se dirigió inmediatamente a decirle unas palabras a Umaña, con quien tenía una relación hace 12 años.

Cuando Alejandro Estrada entró, tuvo una conversación con la actriz en la que reflexionó sobre experiencias compartidas. Además, transmitió un mensaje emotivo sobre los momentos vividos hasta el momento y los desafíos que podrían encontrar en futuras relaciones.

“Hola Nataly. Bueno, ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, ante los ojos de toda Colombia, de todas las personas que ven el programa, te digo desde el fondo de mi corazón que siempre confié en nosotros, en nuestra relación y que podíamos superar cualquier adversidad”.

Lea también: Nataly Umaña no tendría dónde vivir tras ruptura con Alejandro Estrada: hizo fuerte confesión

Continuó diciéndole que se va a hacer a un lado de su vida y que la decisión de cerrar el ciclo ya está tomada.

“Sentí que te merecías un excelente hombre, tú escogiste”, finalizó.

Luisa Fernanda W habla sobre relación de Nataly y Alejandro Estrada

Por medio de su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W analizó este 'trío amoroso' entre Nataly Umaña, Alejandro Estrada y Miguel Melfi.

En un inicio explicó que no juzga a Nataly, pues dijo que nadie sabe lo que se vive dentro de un reality, pues allí todas las emociones se afloran. "Obviamente, uno decide si controlar sus impulsos o no. Por esto yo no la juzgo", dijo Luisa Fernanda. Sin embargo, aclaró que no sabe lo que le espera en la realidad.

“Las personas son buenísimas juzgando los errores de los demás sin mirar los propios. A nosotras las mujeres por lo general nos tiran más duro. Opino que Nataly se va a dar cuenta de lo que hizo realmente cuando salga del reality, yo creo que ella está en un estado de shock”, dijo en un inicio.