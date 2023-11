Luisa Fernanda W mostró a sus hijos disfrutando de las canciones de Pipe Bueno: ¿seguirán sus pasos?

La creadora de contenido, Luisa Fernanda W ha dado mucho de qué hablar los últimos meses, tras su lujoso viaje a Dubái con el famoso cantante de música popular Pipe Bueno, quien demostró que, cuando se trata de su familia, no escatima en gastos. No solo deslumbró a todos con una magnífica propuesta de matrimonio, sino que también celebró el cumpleaños de sus hijos por todo lo alto.