Luisa Fernanda W reveló si está en sus planes dejar las redes

Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras mejor pagadas de Colombia. Sin embargo, ha sido fuertemente atacada y criticada en las redes por haber superado tan rápido a Legarda e iniciar una relación con Pipe Bueno.

Actualmente, la pareja está esperando a su primer hijo y dicha noticia no fue para el agrado de muchos, ya que dicen que todo fue muy pronto y que no se les ve el amor. Cabe mencionar que antes dichas acusaciones, los famosos respondieron que su relación la están manejando en privado y que por eso no suelen ser tan cariñosos.

Pero ante los contantes mensajes de odio que recibe la paisa, un internauta le cuestionó a través de la función de ‘Hazme una pregunta’ en su cuenta oficial de Instagram, si en algún momento ha pensado en dejar las redes. Ante el cuestionamiento, Luisa sin tapujo le respondió que no.

“No, no encuentro un porque, pues que les digo yo desde que inicie con esto he sabido diferenciar muy bien las redes sociales y pararme en mi realidad. Las redes sociales simplemente para mí son un hobby, hace parte de mis sueños, es mi trabajo; pero ¿cuál es mi realidad? Dios en mi corazón, mi familia, las personas que amo, las personas que me aman”, expresó.

Seguido de esto, se sinceró y contó que en muchos momentos sus haters si le han sacado la rabia, aunque ya opto por ignorarlos.

“Las redes sociales son una plataforma súper bacana que pues a veces a uno si le sacan la rabia con cosas que dicen, en fin, pero esto ha sido toda una escuela para mí porque he aprendido a no tomarme nada de eso personal, ni que me afecte realmente”, añadió.

Por último, Luisa aseguró que ama hacer contenido para las redes y que por eso no ha pensado en dejarlas.

“El día que esto no me haga feliz ¡Chao, sin mente! Pero pues ahora que me encanta, que me divierto, que no me tomo nada personal, aquí seguiré”, puntualizó.

"Que va a pensar en dejarlas si por una historia de 15 segundos le pagan 17 millones de pesos y por publicar un post 32 millones de pesos", "Que lo va a dejar si de ellas es que come. O acaso que profesión tiene", "Que le hace feliz o que le da plata", "Pues la verdad teniendo toda la ganancia que tiene ella por la redes sociales yo tampoco las dejaría", fueron algunos de los mensajes que recibió por parte de los internautas.