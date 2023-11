Luisa Fernanda W habla de su baja autoestima

La creadora de contenido compartió en una de sus historias que: “últimamente no me siento tan cómoda con mi cuerpo, me subí cuatro kilos en un mes, y sí, esto es una tontería para muchos, sé que hay cosas peores en la vida, pero cada quien vive su proceso. Toda la ropa que me pongo me hace sentir incomoda, nada de mi closet me queda como antes”.

Además, agregó que quiere superar: “este episodio de baja autoestima... Jamás me había sentido así, ni con mis dos embarazos”.

Luego de que estas declaraciones se viralizaran, ‘Lu’ aseguró que recibió fuertes críticas al respecto y que mucha gente fue cruel con ella, por lo que nuevamente decidió pronunciarse.