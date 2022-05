Luisa Fernanda W sí estaría embarazada: "Llevo más de un mes sin hacer ejercicio”

Desde hace unas semanas, la famosa influencer Luisa Fernanda W ha estado en la lupa de sus seguidores debido al rumor de un supuesto embarazo, que ha tomado fuerza por diversos cambios físicos que han visto en sus publicaciones.

Ante esto, la creadora de contenido pidió prudencia y aseguró que, de ser así, hará el anuncio cuando ella lo considere.

“Si estoy o no estoy embarazada, ¿por qué tengo que salir a gritarlo a los cuatro vientos? si estoy realmente embarazada, lo contaré cuando decida hacerlo con "bombos y platillos" y de manera cómoda y no por los constantes acosos de la gente", afirmó.

Sin embargo, lo que generó más suspicacia tiene que ver con la confirmación de W de que lleva más de un mes sin hacer ejercicio, pese a que antes era muy activa con su rutina deportiva.

"Llevo más de un mes sin hacer ejercicio, que no me pasaba hace mucho y mucha gente me ha criticado, 'Luisa estás muy flaca, estás muy delgada', pero nadie sabe por lo que estoy pasando... bueno, les contaré", expresó.