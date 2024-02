Luisa Fernanda W sorprende con lanzamiento de nueva canción

Letra de 'Otro Ratico x' de Itzza Primera y Luisa Fernanda W

Me tenés sonriéndole al teléfono

Esperando que suene pa hablar con vos

Sin dormir porque quiero escuchar tu voz

Tú eres como un jarabe pa’ la tos

Tú me curas Tú me curas

Quiero un besito tuyo

Que me deje pensándote todo el día

De esos que no he olvidado todavía

Un perreo que me reinicie la vida

Estoy poniéndome linda

Porque hoy te veo

Paso una estrella fugaz

Y yo pedí un deseo

Que te quede’ otro ratico

Que me lo hagas despacito

Pa’ que se pare el tiempo

Estoy poniéndome linda

Porque hoy te veo

Paso una estrella fugaz

Y yo pedí un deseo

Que te quede’ otro ratico

Que me lo hagas despacito

Pa’ que se pare el tiempo

Qué locura que montaña rusa

Qué rico cuando me besas y me usas

Que pa verme siempre buscas una excusa

Que en tu mente ahora soy una reclusa

Yo no salgo de ahí

De tus pensamientos

Dale brega con tus sentimientos

Que lo que sientes también lo siento

Estoy poniéndome linda



Porque hoy te veo

Paso una estrella fugaz

Y yo pedí un deseo

Que te quede’ otro ratico

Que me lo hagas despacito

Pa’ que se pare el tiempo

Estoy poniéndome linda

Porque hoy te veo

Paso una estrella fugaz

Y yo pedí un deseo

Que te quede’ otro ratico

Que me lo hagas despacito

Pa’ que se pare el tiempo