Luisa Fernanda W contó cómo vivió el sismo en México

Quien también se encontraba de viaje en el país azteca fue Luisa Fernanda W, que registró en sus redes sociales que nunca había vivido un momento tan preocupante pero dio parte de tranquilidad a sus seguidores sobre el estado de ella y su pareja, Pipe Bueno.

“Para los que no saben aquí en México hubo un sismo. O sea, yo sentí eso… No, no, no… ¡durísimo! Pero bueno, gracias a Dios estamos bien…hasta ahora leyendo noticias no pasó nada grave, les cuento que nunca en mi vida había sentido un temblor de esta magnitud, para mí esto es muy fuerte, casi me da algo ahí”, comentó.