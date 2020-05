Desde que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno dieron a conocer con sus miles de seguidores la noticia de la llegada de un nuevo miembro a su familia, no han dejado de compartir cada momento especial del proceso de embarazo.

El pasado 2 de mayo, la pareja descubrió que el bebé en camino será un niño. Para conocer el género y celebrar su llegada, decoraron la casa con muchos globos, flores y hasta una torta. También usaron una bengala de colores para saber si era niño o niña. Desde ese momento empezaron a buscar su nombre. En un principio, la cantante mediante un en vivo se arriesgó a decir que le gustaban dos, pero que aún no estaba 100% segura.

"Uno es Máximo, así tal cual, no Maxi, no Máximiliano, y el otro que me gusta mucho es Antonio. Me encanta el nombre Antonio. Entonces estoy pensando cuál de esos, aunque estoy súper abierta a seguir buscando más nombres".

Sin embargo, la búsqueda terminó. El pequeño se llamará Máximo.

Así lo reveló la influenciadora a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó una fotografía tipo selfie y escribió: "Lo MÁXIMO". El post ya cuenta con más de 300 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios en tan solo 13 horas.

"Me muero con ese nombre 😍 perfecta creación de Dios 🙌✨", "me encanta ese nombre", "Máximo, hombre fuerte", "que buena elección", son algunas de las reacciones de sus más de 13 millones de fanáticos.

Se espera que Máximo nazca a finales de octubre o principios de noviembre.