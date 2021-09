Luisito Comunica compra una casa en Venezuela por un bajo precio

Hace solo unas semanas Luisito Comunica, uno de los 'youtubers' más famosos de habla hispana, mostró a través de sus redes sociales que había visitado Venezuela en compañía de su novia Arianny Tenorio, quien nació en dicho país.

Luis Arturo Villar Sudek fue recibido en Venezuela en medio de multitudes, algo similar a lo que pasó cuando visitó Colombia y en su canal de YouTube mostró algunos curiosos detalles con los que se cruzó en el país. Sin embargo, lo que más llamó la atención entre sus recientes publicaciones, tuvo que ver con una casa que compró en Lechería, una ciudad caribeña venezolana y que se destaca por se una de las más turísticas.

"COMPRÉ UNA CASA EN VENEZUELA. Me emociona mucho compartirlo con ustedes. Me pareció una idea interesante de inversión a futuro y me encariñé con esta ciudad frente al mar", contó el famoso a través de su cuenta de Instagram.