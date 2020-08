Varios años de lucha por mantener a su hijo Ángelo con buenas condiciones de salud completa la actriz Luly Bossa, quien manifestó no sentirse "cansada" ni "rendida" tras vivir de cerca la realidad de la distrofia muscular Duchenne, enfermedad que padece su hijo Ángelo.

En diálogo con 'Al mediodía' de RCN Radio, Luly Bossa indicó que "lo mío ha sido una guerra contra las palabras de los médicos y yo no me quedo con eso, hay mucha oración detrás; esto tiene que ser a Dios orando y con el mazo dando y levantarse a dar pasos de fe, ir a pelear, salir a batallar la vuelta".

En cuanto a la relación de los padres con sus hijos, "yo lo que veo es que hay muchos papás que se conforman y uno no se puede conformar ni se puede cansar, no se queden con el concepto médico, vayan y consulten por todo lado, hay que moverse con mucha fe", recordó la actriz.