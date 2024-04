Mabel Cartagena reveló cuánto le pagaban en ‘El lavadero’

Mabel Cartagena es una de las presentadoras y actrices más reconocidas en la televisión colombiana. Con un gran carisma, la barranquillera estuvo en programas destacados como ‘Muy buenos días’, con Jota Mario, y ‘El Lavadero’, del Canal RCN.

Tras casi una década de pertenecer a estos programas y ser una de las figuras del Canal RCN, Mabel Cartagena terminó saliendo de la pantalla chica por un tiempo, dejándose ver solamente en redes sociales.

Ahora, Cartagena ha vuelta a la televisión con su nuevo programa en Discovery H&H. Sin embargo, ha decidido contar y recordar su paso por uno de los programas que la estableció como una de las presentadoras más queridas en la televisión colombiana, ‘El Lavadero’.

De acuerdo con lo mencionado en el video que publicó en TikTok, Mabel Cartagena estuvo por cerca de 10 años en este programa de variedades y chismes, junto con La Negra Candela, Rodrigo Castro y Charria.

En esta oportunidad Mabel decidió confesar cuánto se ganaba como presentadora de ‘El Lavadero’, asegurando que, tras largos años de pertenecer a este proyecto, terminó siendo la principal razón para irse de allí.

“En ese entonces, era el programa número 1 de chismes en Colombia”, destacó Mabel sobre su paso en el programa.

“Yo llevaba casi nueve años trabajando en ‘El Lavadero’ y la verdad que era dichosa. Yo era la presentadora del programa, y ustedes no se imaginan estuve tan feliz”, reconoció la presentadora barranquillera.

Pero todo cambio cuando mencionó que en todos esos años le pagaban $3’200.000.

“Uno nueve años recibiendo el mismo sueldo, me acuerdo que, en enero siempre me subían lo legal, pero nunca había algo fuerte y la vida en Bogotá es muy costosa”, explicó Mabel ante esa situación que vivía.

Ante esto, la presentadora decidió enfrentar la situación y pedir un aumento de salario, pero este fue negado.

“Yo estaba cansada, pero amaba hacer el programa. Así que decidí hablar con recursos humanos y les dije: ‘Yo llevo casi una década en el canal y ganó esto, eso es muy poquito, y me gustaría que me subieran el sueldo”, recordó un poco consternada, pues le dijeron que no era indispensable.

Pese a esas palabras, Mabel afirmó que luego de ella pasaron cerca de doce presentadoras, hasta que finalmente el programa de los sábados en la tarde terminó acabándose un año después.