Mabel Cartagena confesó, con documento en mano, que no tiene huellas dactilares

La presentadora y comentarista radial Mabel Cartagena es una de las más reconocidas de la farándula colombiana gracias a su talento y belleza. Hace poco, por medio de sus redes sociales confesó una complejidad médica con la que vive hace varios años en sus manos.

Mabel les mostró en un video a todos sus seguidores que no tiene huellas dactilares debido a una fuerte dermatitis "Ahora que estuve en San Andrés, a mi el mar me da alergia me alborota como la dermatitis y ahora se me está 'descarapelando' la piel", explicó.

Incluso, despejó las inquietudes legales que muchos tenían debido a esta información y dijo: "Para los que tenían dudas, tengo certificado de huellas porque la gordis se quedó sin huellas hace años y no por el aseo, sino porque sufro de dermatitis hace muchos años. Muchas cosas que toco me dan alergia enseguida".