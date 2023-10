En cuanto a sus relaciones amorosas, la actriz prefiere mantenerlas en privado, asegura que no le gusta dar explicaciones en caso de que la relación no funcione. "Si una pareja publica mucho sobre su relación en redes sociales, y después terminan, yo quiero saber por qué terminaron exactamente, no me gusta quedar a medias", mencionó durante la entrevista.

Además, confesó que se encuentra saliendo con alguien en el momento, aunque no quiso dar muchas explicaciones, admitió que es algo un poco más serio que sus relaciones anteriores y que por esa misma razón prefiere mantenerlo en privado.

