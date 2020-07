Madonna desafía la censura de redes sociales con inesperado topless

La cantante compartió un pequeño video en su cuenta de Instagram, donde presentó una nueva versión de su exitoso tema 'Like a Virgin'

Recientemente, la famosa ‘Reina del pop’ dejó sin palabras a miles de sus seguidores en redes sociales luego de publicar una sugestiva fotografía con poca ropa. La artista desafió las normas de Instagram y dejó a la vista su cuerpo al natural.

De acuerdo con lo que publicó la artista en su cuenta oficial de Instagram, se le puede observar de pie frente a un espejo, sosteniéndose de una muleta, con un sombrero oscuro, ropa interior del mismo color y su torso destapado, mientras tapa sus pechos con los brazos.

Esta imagen llamó la atención de miles de personas que no dudaron en dar like y halagar a la cantante por su sensual figura y físico. A pesar de que esta no es la primera vez que la estrella musical muestra esta faceta suya, este post se convirtió en tendencia.

“Todos tienen una muleta”, escribió la intérprete de ‘Like a Virgin’ en el pie de foto de la publicación, que ya supera más de 700 mil likes en la plataforma digital y suma 20 mil comentarios.

Es importante recordar que Madonna se encuentra aún en recuperación de la lesión que sufrió en su rodilla meses atrás y que la tiene utilizando las muletas para poderse movilizar. Sin embargo, esto no ha sido un problema para que participe y apoye las causas sociales que la apasionan.

Este fue el caso del pasado 6 de junio, cuando la celebridad sorprendió a los asistentes a la marcha Black Lives Matter con su participación en la larga caminata por las calles de Londres. La cantante gritó y alzó su voz en defensa de la justicia.

Madonna reveló el pasado mes de abril que se había contagiado de Covid-19 al final de su gira en París. Por tal motivo, la estrella mostró su apoyo a los científicos y aportó una suma considerable para la investigación de este tema.