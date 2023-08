Madonna presentó a su nuevo amor, tiene 35 años menos

Varios programas y medios de entretenimiento habían especulado por varios meses sobre la nueva relación de la reina del pop 'Madonna', pues en las últimas horas se conoció que presentó oficialmente a su novio, quien tiene 35 años menos que ella.

Según información suministrada por el diario The Sun, la artista de éxitos como "Like Virgin", Papa Don´t Preach", "La isla bonita" y "Like a prayer", entre otras, quiso poner fin a los chismes de pasillo y estuvo junto a su nuevo amor en su celebración de cumpleaños en Portugal.

El tabloide británico aseguró que se trata de Joshua Popper, un joven de 29 años de edad, que es entrenador de boxeo y preparador físico de 'Madonna' y de su hijo David.

Cabe recordar que la reina del pop celebró sus 65 años junto a su novio, sus hijos, familiares y amigos. Incluso, compartió los momentos de su fiesta a través de un video en su cuenta de Instagram.

