Mafe Walker denuncia que fue robada por personas de su entorno: le están exigiendo dinero

La colombiana Mafe Walker, conocida a nivel mundial por sus supuestos poderes para hablar con extraterrestres, se ha visto en problemas en los últimos meses debido a un robo que le realizaron personas allegadas a ella.

Durante una entrevista al programa de RCN, Buen Día Colombia, Walker explicó lo que ha sucedido con sus redes sociales desde el año pasado y aseguró que sus antiguos mánagers le quitaron sus cuentas viéndose gravemente afectada. Asimismo, añadió que estos sujetos le están pidiendo dinero con tal de devolvérselas.

Lea también: Mafe Walker reapareció haciendo aterradoras predicciones que vendrán de otros planetas

“Los mánagers que me están llevando en México, pues como que me estaban transmitiendo estos mensajes y me interrumpieron. Yo ahora pido que me den esa información (las cuentas) porque es para transmitirlo a todo el planeta. Es lo que creé”, dijo Mafe.

De igual manera, la colombiana explicó que esas redes sociales se encuentran actualmente activas y certificadas, pero sin ser Walker la que las maneja, razón por la cual, tuvo que crear unas nuevas.