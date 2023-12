Mafe Walker hace sorprendente predicción para el 1 de enero de 2024, ¿llegarán los alienígenas?

Mafe Walker, la colombiana reconocida por decir que tenía la capacidad de comunicarse con alienígenas y hacer algunas predicciones, no ha dejado pasar las celebraciones de fin de año para hacer predicciones importantes para el primero día del 2024.

Desde que sus encuentros sobrenaturales con otros seres la hicieron viral en TikTok y otras redes sociales, la colombiana ha mostrado sus “contactos con otras dimensiones”.

“En este momento estoy recibiendo códigos intergalácticos vibracionales desde la telepatía del espacio anajintaima in najamaica anikintaiah para que you claim your sacred gifts, mis amores”, menciona en algunos de sus videos.

Lea además: Julio Ernesto Estrada recordó cuando Lisandro Meza lo bautizó 'Fruko'

Y es que cuando ella tiene estas “secuencias vibracionales solares”, puede conectar con el recuerdo del corazón.

Mafe Walker y sus predicciones para el 1 de enero de 2024

Aunque en muchas ocasiones ha dado a conocer algunas predicciones, en medio de las festividades de fin de año, ha vuelto a resurgir con una particular predicción sobre lo que pasará el primer día del próximo año.

Al principio hizo referencia a un video de una artista venezolana llamada Luli, allí se puede ver un destello particular en el cielo, mientras carga a su bebé.

De inmediato, Walker menciona que este se trata de un destello de luz violácea y que normalmente está relacionado con un ovni, el cual analizó detalladamente.

Destacó que este evento cósmico involucraría a una galaxia Luexdi, y la cual tendría una gran intromisión sobre el país vecino (Venezuela).

“Mis amores, muchos me han estado enviando tiktoks desde la cuenta de Melaogirl, en donde ella se observa con su bebé en brazos y de repente se ve una luz de color violeta y se oculta en el cielo. Esto es porque el primero de enero del año 2024 tendremos un evento cósmico muy importante con la galaxia Luexdi, en donde la llama violeta busca el amor en nuestro universo”, mencionó Mafe, quien vive en México.

De interés: Shakira podría estar en el Carnaval de Barranquilla; publicación dejó la puerta abierta

Además, indicó que este es un fenómeno que no se presentaba hace muchos años y que esto significa que sus conexiones están tratando de decir algo.

“Creo que esto no pasaba en la Tierra durante miles de años, siento que nos debemos preparar porque mis conexiones algo intentan decirme”, reiteró.