Maite Perroni contó su versión sobre la inasistencia de Dulce María al concierto

Ya ha pasado casi un mes desde que el tan esperado tributo a 'RBD' se llevó a cabo en el concierto virtual con más de 320.000 fans de todas las partes del mundo y que generó millonarios ingresos para Anahí Puente, Christian Chávez, Christopher Uckermann y Maite Perroni, que fueron las estrellas de aquella noche.

Sin embargo, lo que ahora causa revuelo es la versión de Maite Perroni, la recordada ‘Lupita’, sobre la ausencia de Dulce María en el evento.

En entrevista para la revista The Rolling Stone, la actriz y cantante dio algunos detalles de lo que significó el gigantesco reencuentro. Sin embargo, cuando se refirió a la participación de sus compañeros, resaltaron las razones con las que se refirió a la ausencia de Poncho Herrera y Dulce María.

“Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente. Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”, sostuvo la protagonista de ‘Oscuro Deseo’, asegurando que, a pesar de haberse encontrado en estado de embarazo, Dulce hubiera podido formar parte del show de la alguna manera.

Por otra parte, durante la entrevista, Maite también detalló que no existen planes de gira para la agrupación. “Nunca ha sido la idea de reencontrarnos para seguir con el grupo, las circunstancias se dieron para poder hacer un solo día de compartir nuestra música con todas las personas que han sido parte de la historia de RBD. Siempre recordando con mucho amor y respeto lo que fue para nuestras vidas, pero todos nos dedicamos a hacer cosas diferentes”, sostuvo.