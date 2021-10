¿Majida Issa y Juan Felipe Samper están juntos? Crecen los rumores de amorío

Majida Issa se consagró internacionalmente con sus papeles protagónicos y antagónicos en ‘La Guzmán’ y ‘Sin tetas sí hay paraíso’, respectivamente, donde mostró la versatilidad que tiene para actuar e interpretar personajes complejos. Su talento fue aplaudido y aclamado por los fieles seguidores que ha reunido en sus redes sociales.

Recientemente, la artista, que ha estado activa en la música, presentó su nuevo tema ‘¿Qué saben ellos?’, el cual es una colaboración junto al reconocido cantante Juan Felipe Samper. Este proyecto carga una onda emotiva, amorosa y sentimental, donde la letra involucra un vínculo entre dos personas, lejos del qué dirán.

Tras lanzar este proyecto, Majida asistió al programa de ‘Yo, José Gabriel’, donde sostuvo un diálogo ameno con el presentador sobre su vida personal y profesional, además del recorrido que ha tenido en la industria musical con su potente voz. El colombiano no dudó en pedirle que mostrara su talento e interpretara algunas canciones.

En medio de esta dinámica, la celebridad fue sorprendida con la visita de Juan Felipe Samper, quien la acompañó en el set y con quien compartió la experiencia de trabajar juntos en este tema. Los dos contaron cómo surgió la idea y cuál fue el resultado de fusionar sus estilos musicales.

Sin embargo, uno de los detalles que llamó la atención de los televidentes fue que José Gabriel lanzó un comentario sobre lo “bien” que se ven juntos los artistas, insinuando que posiblemente harían bonita pareja. El presentador se disculpó por meterse en temas personales, pero no pudo contener este detalle que ha despertado curiosidad entre los fans de ambos.

“Ustedes saben, o no sé si sepan, a mí no me gusta meterme en la vida de los demás, pero harían una linda relación ustedes dos”, dijo el colombiano.

“Nos vemos lindos, ¿no?”, respondió Majida Issa en la entrevista, acercándose al cantante, quien es exnovio de Mariana Gómez, actriz de ‘Enfermeras’.

Entre risas, la estrella musical no negó ni confirmó el comentario de José Gabriel, por lo que le dio paso a Juan Felipe para que diera una opinión al respecto. El artista únicamente señaló: “Ah, pues muchas gracias. Imagínate eso”, dándole un cierre con ironía.

Es importante recordar que Samper negó anteriormente que existiera algo más que una amistad, ya que todo estaba relacionado con un vínculo bonito y sincero que crearon con su trabajo.