María José Vargas, actriz de la televisión nacional, se ha destacado en las plataformas digitales por su evidente talento para las artes y la belleza que tiene. En más de una ocasión sus seguidores han halagado su imagen y el trabajo qe realiza frente a las cámaras de distintos proyectos.

Recientemente, Vargas sorprendió a sus fans de redes sociales con un inesperado y radical cambio de look. La joven compartió una serie de clips y fotos donde le reveló a los visitantes de su perfil la transformación que le dio a su corte de pelo.

De acuerdo con el post, la artista optó por lucir su cabello bastante corto, manteniendo un poco más largo en la parte de adelante.

"Familia, no les había contado, pero me corté el pelo y me lo puse negro", dijo la joven en una historia de su cuenta oficial de Instagram, mientras sonríe y posa, dejando claro que quedó atrás su look de pelo largo y de tono naranja.

Este cambio fue criticado por los usuarios de la red social, quienes manifestaron que "se veía horrible", y que se había "motilado" mal. Otros aseguraron que se estaba pareciendo a 'María José', reconocido personaje de Las Cardachians.

"Qué horrible quedó", "Se ve fea", "Parece como toda llevada", "Motilada a punta de cortauñas", "Sencillamente horrible", "Se parece a Majo la de Las Cardachians", "María José, eres tú?", entre otras opiniones.