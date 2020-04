Maleja Restrepo mostró más de la cuenta y seguidores no le perdonan el descuido

Maleja Restrepo es una de las influencers más queridas de Colombia, ya que en compañía de su familia ha conquistado el corazón de sus seguidores con cada una de sus ocurrencias. No obstante, el pasado lunes cumplió 35 años y en medio de su celebración decidió mostrar su vestido.

Sin embargo, hubo un particular detalle que no dejaron pasar por alto los internautas y es que al momento de lucirlo dejó en evidencia que al parecer no llevaba ropa interior.

Sin embargo, la protagonista del video fue su pequeña hija Macarena quien se llevó todas las miradas de los espectadores al bromear con su mamá.

Por otra parte, actualmente la presentadora es tendencia en las redes sociales por un divertido video que compartió con su esposo, Tatán Mejía, ya que lograron engañaran a muchos con una sugestiva imagen.

En el video se ve a la caleña supuestamente teniendo su seno al desnudo y su esposo va directo a besarlos; aunque solo se trató de un juego de perspectiva, ya que solo era un dedo del pie de Maleja.

Cabe mencionar, que al final del engaño ni ellos mismos podían evitar reírse. Además, aprovecharon el momento para invitar a todos sus seguidores a quedarse en casa para lograr controlar la propagación del coronavirus que tiene en emergencia sanitaria al mundo.