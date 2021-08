¿Maleja Restrepo se ganó la lotería? Dice que Tatán Mejía es su premio mayor

María Alejandra Restrepo Tafur, presentadora e influenciadora, conocida como Maleja Restrepo y recordada por participar en el reality "La isla de los famosos", hizo una declaración de amor, a su pareja, el motociclista Tatán Mejía.

Maleja y Tatán se han hecho populares en las redes sociales por publicar mucho contenido en el que comparten experiencias de su vida cotidiana y de su matrimonio.

Esto sin contar los videos y las fotografías sobre su rol como de padres. La presentadora y el motociclista tienen dos hijas: Macarena y Guadalupe, quienes con su ternura suelen conquistar a los seguidores de la famosa pareja.

Recientemente, en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de tres millones de seguidores, la presentadora Maleja Restrepo cuenta hizo una publicación que se convirtió en una confesión de amor por la imagen y las palabras.

La caleña subió una fotografía en la que sale a junto a Tatán Mejía. La pareja de famosos están sonriendo y se ven muy enamorados.

"Gracias por existir, no me gané el reality (la isla de los famosos) donde nos conocimos pero me lleve el premio mayor, tú", decía el mensaje que acompañaba la foto .

Y, aunque la fotografía generó muchas reacciones de sus seguidores, sin duda la más importante fue la del propio Tatán Mejía.

"Upaaaa mi amor, está ganando puntos", escribió el motociclista.

Precisamente por esa buena relación que llevan, Maleja Restrepo y Tatán Mejía, son muy queridos por sus fans, quienes frecuentemente les preguntan y piden consejos de como llevar una sana relación como la de ellos.

"La mejor pareja", "Los amo", "El mejor premio", "El mejor equipo", "Que su amor sea eterno" fueron algunos de los comentarios que los seguidores le escribieron en la publicación a Maleja Restrepo.