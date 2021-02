Maleja Restrepo y el tierno video que publicó por el cumpleaños de su hija Guadalupe

Maleja Restrepo y Tatan Mejía se han caracterizado en redes sociales por los contenidos en pareja que publican con frecuencia. Los famosos comparten experiencias de su vida y de su matrimonio, además del rol de padres que tienen actualmente con sus hijas Guadalupe y Macarena.

Recientemente, la presentadora derritió de amor a sus seguidores de Instagram, luego de utilizar su cuenta oficial para publicar un viejo video de su hija mayor, Guadalupe, para celebrarle su cumpleaños número nueve.

La celebridad aprovechó esta fecha especial para recordar un tierno momento que vivió con ‘Guada’, como le dicen de cariño, cuando era muy pequeña y hacían “negocios”. En este clip la niña le propone un trato a su mamá, donde decía que se portaría juiciosa y se comería todo para que ella le diera una película.

Maleja se muestra enternecida, mientras Tatan, que está detrás de la cámara grabando, le da las indicaciones a su hija para lograr este negocio con su mamá. Guadalupe se ubica sobre Restrepo, le da un beso y un abrazo, para después estrechar las manos y llegar a un acuerdo.

“Mi niña hermosa, quiero seguir negociando contigo toda la vida. Me comprometo a que lleguemos a acuerdos justos siempre #TratoHecho. Felices 9 años, Guadalupe. Pd: No me odies por esa balaca”, escribió la caleña en el pie de foto del post, donde ya suma más de 300 mil likes.

Los usuarios de la red social comentaron la nostalgia que les causaba ver a ‘Guada’ tan grande, pues recuerdan cuando la presentadora subió por primera vez ese video a su perfil. Muchos manifestaron lo hermosa y linda que es la niña.

“Morí de amor”, “Recuerdo ese video como si lo hubieras publicado ayer”, “Se nota que es súper inteligente”, “Qué nostalgia verlos crecer”, “Qué belleza”, “Preciosa Guada”, “Amaba los videos de ella cuando era bebé”, “Ojalá no crecieran y se quedaran así”, entre otros comentarios.