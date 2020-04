Maleja Restrepo y su emotivo cumpleaños en medio de la cuarentena

Maleja Restrepo desde hace varias semanas había iniciado el conteo para la celebración de su cumpleaños, pese a las medidas de aislamiento que ya se había tomado para prevenir la emergencia sanitaria actual. Con divertidas publicaciones y bastante ánimo, la presentadora esperaba con alegría la fecha para compartir con su familia.

El pasado domingo 12 de abril, la también actriz utilizó sus redes sociales para publicar una serie de historias y videos junto a su esposo e hijas, mientras relataba algunos planes que había realizado en un “precumpleaños” la noche anterior.

Restrepo, quien reveló que cumplió 35 años, aprovechó un espacio de la mañana para interactuar con los seguidores de su cuenta oficial de Instagram y sincerarse sobre las cosas que significan mucho para ella en estos momentos de su vida. De igual forma, le agradeció a Tatan Mejía por los detalles que tuvo con ella en esta celebración.

“Hoy es mi cumpleaños. En realidad me lo están celebrando desde ayer. Guada me hizo una torta, este bizcocho (Tatan) me hizo una fogata deliciosa. (…) Me siento tan feliz. Gracias por todos los mensajes, me siento muy feliz de la compañía de ustedes”, afirmó la colombiana en un video, donde aparece acompañada de su pareja y su hija Macarena.

A pesar de que aseguró que estaba nostálgica por no poder estar con personas que le gustaría que la acompañaran en este día, estaba muy emocionada por tener la fortuna de estar con su familia en estos momentos de su vida.

“Nostálgica un poco por obviamente no poder estar con todos los que quisiera, pero poder estar con mi familia me hace feliz. (…) Ante todo estoy llena de gratitud por tener un techo, por tener un plato de comida, por entender que la vida no es de apariencias y ver que cuando lo entiendes eres muy libre, y creo que ha sido de las enseñanzas que me ha dado la vida en estos 35 años”, afirmó Maleja bastante acongojada.

Adicional a este mensaje que envió por su perfil, la presentadora compartió algunos videos de la fogata que le preparó su esposo y del regalo que le dio su hija mayor. Con luces, música y algunos elementos en su casa, Restrepo se vio muy emocionada.