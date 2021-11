Maluma anunció que realizará en su natal Medellín el "mejor concierto de su carrera", como parte de su gira 'Papi Juancho Maluma World Tour', que ya cautivó en Estados Unidos y Canadá.



Bajo el lema "Medallo en el mapa", el artista de 27 años se presentará el 30 de abril de 2022 en el estadio Atanasio Girardot, donde espera "ser profeta" en su tierra con la compañía de más de 40 mil espectadores.



"Este es el concierto más importante de mi vida. Es un regalo para Medellín. No me importa lo que tenga que hacer, pero tiene que ser el mejor espectáculo", expresó Maluma, en una conferencia de prensa.

Durante el anuncio realizado en un restaurante de Medellín, el intérprete de "Hawái" dijo que llevará al escenario su "esencia" y admitió que cantar en casa lo "asusta" porque su ciudad es "exigente".



Pero no se amedrenta por ello e insiste en que "va a ser el mejor show" de su carrera. "Siento que es un concierto de graduación. Ya llevo diez años de carrera y quiero recibir el diploma en Medellín, no lo imagino en otro lugar", afirmó.



Según adelantó, el público disfrutará de un show que sintetiza toda su trayectoria y confirmó que lo acompañarán invitados locales para impulsar el talento de su ciudad.

Maluma indicó también que la pandemia de covid-19, "aunque se escuche un poco raro", fue para él "una bendición" porque pudo "parar y respirar".



Contó que este periodo de pausa "hizo un Juan Luis más fuerte y maduro". "Me convertí en un mejor ser humano", añadió



Sin embargo, advirtió que esa evolución no lo alejará de su esencia, una aclaración que vinculó a la situación de su compatriota J Balvin, quien recientemente pidió disculpas tras las críticas de machismo y racismo suscitadas por el videoclip de "Perra".



"Yo no voy a dejar de hacer la música que me gusta", dijo Maluma.