Maluma anunció nuevo álbum

El músico colombiano Maluma acompañó a Zane Lowe, a través de la plataforma digital Apple Music, para hablar sobre su nueva canción 'Hawai', en la que explicó por qué es una "gran canción" y admitió que aun no ha visitado Hawaii.

Durante la entrevista, también revela que recién terminó un nuevo álbum que saldrá más adelante este año.

¿Cómo se siente de lanzar esta canción?

"Estoy contento de estar aquí de nuevo y lanzando este hit. Estoy súper emocionado. Es una gran canción. Diría que es la primera vez durante el año entero que he tenido este sentimiento tan increíble de tener una canción así de grande porque 'DMV' fue bien diferente. Fue un bien diferente o lo que sé ahora. Pero finalmente tengo que lanzar este canción. Súper emocionado por hacerlo".

"Es una locura, nunca he estado ahí. Lo juro. Esta canción, mis productores, Kevin y Chan con algunos compositores, estuvieron aquí hace más o menos un año. Y me llamaron cuando estaban allá (en Hawaii) y me dijeron, “Bueno, tenemos una gran canción, pero eso no es lo que importa ahora. Pero lo que te quería decir es que este es uno de los lugares más lindos del mundo.” Pero me prometí que después que lanzara la canción, iba a ir".