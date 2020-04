Maluma asegura que no le gusta juzgar las producciones de sus competidores

Maluma se ha convertido en uno de los artistas colombianos que más ha interactuado con sus fieles seguidores de redes sociales desde que inició la cuarentena. Además de compartir sus cambios de look, sus actividades y algunos en vivos con colegas, el cantante ha conquistado con nuevos estrenos musicales.

Recientemente, el intérprete de ‘Qué Chimba’ concedió una entrevista al programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, donde habló de su nuevo proyecto musical y de la visión que tiene de la industria musical del reguetón actualmente.

Lea además: Taliana Vargas sufrió fuerte susto por su embarazo durante la cuarentena

En el diálogo con el medio nacional, la periodista le preguntó a Maluma cómo veía a su competencia en este género y qué opinaba al respecto de los trabajos que han surgido en la actualidad. El paisa no dudó en dar su concepto y mostrar un punto respetuoso sobre la producción de sus colegas.

“Hay productos muy pobres musicalmente; sin embargo, los admiro. Yo creo que no soy una persona cerrada; no me gusta juzgar”, aseguró el colombiano.

De igual forma, el músico indicó en la entrevista que le gustaría mucho que el nivel de exigencia subiera más entre sus colegas del género, ya que se siente bien al “ver que todo el mundo hace buena música” en medio de una “competencia sana” en su industria.

Le puede interesar: Flavia Dos Santos contó que su mamá y su padrastro tienen COVID-19

Con esta declaración, Maluma quiso dar a entender que si se logran buenos resultados, eso lo ayuda y lo motiva a exigirse más en su carrera profesional. No obstante, con buenos niveles de trabajo, él se supera como artista todos los días.

Por último, Maluma confesó que no le teme a la muerte y que en varias ocasiones lo ha hablado con su familia. Según expresó, en videollamadas con su mamá y allegados, ha manifestado que el día que eso suceda lo único que quiere es que celebren y disfruten de este momento, para que no lo vean como algo malo.

Maluma estrenó semanas atrás su nuevo tema 'Amor de mi vida'.