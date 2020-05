Maluma confesó que ha vivido días difíciles durante la cuarentena

Maluma continúa cumpliendo y acatando al pie de la letra las medidas decretadas durante el aislamiento preventivo. El artista se mantiene resguardado en su casa, ubicada en la ciudad de Medellín, mientras espera que la situación se calme un poco con respecto a la pandemia.

Sin embargo, recientemente, el intérprete de ‘Amor de mi vida (#ADMV)’ dejó sin palabras a algunas personas luego de utilizar sus redes sociales para hablar de los días difíciles que ha tenido que sobrellevar en esta cuarentena.

Lea además: ¡Qué dolor! Isabella Santodomingo se lesionó tras sufrir fuerte caída patinando

De acuerdo con lo que expresó el artista urbano en las historias de su cuenta oficial de Instagram, a pesar de que se encuentra bien y estable, ha tenido que lidiar con momentos cargados de un poco de desesperación al no terminar de creer que esté sucediendo esta crisis en el mundo.

“Estoy bien, estoy tranquilo. La verdad he tenido momentos como de desespero un poquito, como que siento todavía que esto es un sueño, pero nada, vamos para adelante, parceros, que con la ayuda de Dios esto va a pasar pronto”, afirmó el colombiano.

De igual manera, en la grabación de la plataforma digital se puede observar al cantante un poco afectado por la situación, pero mostrando su mejor ánimo para que los internautas no decaigan en esta lucha.

“Es un mensaje para todos de positivismo y motivación. Para adelante, mi gente, que dentro de poquito estaremos en la calle, pero hay que cuidarnos y por el momento hay que ser responsables y conscientes, ya saben”, afirmó la celebridad musical.

Le puede interesar: Danna García dio positivo para COVID-19 por tercera vez

De igual manera, el paisa aprovechó para confesar que, al igual que cualquier ser humano, ha tenido días tristes y fuertes, donde se ha sentido “down” y le cuesta levantarse a seguir.

“Yo sé que uno tiene sus días, yo soy un ser humano común y corriente que también tengo mis días, y así me vean sonriendo todo el tiempo, lo que sea, también me siento down, pero eso también es normal. El positivismo lo es todo. Buena actitud”, agregó el artista a su mensaje.