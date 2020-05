En varias oportunidades Maluma ha manifestado que su crush es la supermodelo estadounidense Kendall Jenner. Y, en una entrevista con Acces Holywood, el paisa recordó lo nervioso que estaba cuando la conoció en la campaña que ambos hicieron para Calvin Klein a principios de año.

"Todo el mundo sabe que mi celebrity crush es Kendall Jenner... Estábamos grabando juntos y me vio, me puse tan nervioso que estoy seguro de que se dio cuenta", reseña E! Online.

Kendall Jenner saltó a la fama por su participación en el reality 'Keeping Up with the Kardashians', del que hace parte desde que era una niña.

El primer episodio del programa se emitió en 2007 y fue el trampolín que impulsó las carreras de Kim, Khloé y Kourtney Kardashian, además de la de Kylie Jenner. Todas ellas emprendieron una carrera como empresarias además de convertirse en celebrities.

Sin embargo, a diferencia diferencia de sus hermanas, Kendall Jenne decidió hacer una carrera en el modelaje, y actualmente es una de las supermodelos más populares de la industria y también una de las que más factura. Ha desfilado para importantes marcas como Chanel, Givenchy, Marc Jacobs, Victoria's Secret, entre muchas otras.

