Maluma galardonado con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza

El cantante paisa Juan Luis Londoño Arias, conocido en la industria del entretenimiento como Maluma, fue reconocido con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza en los Latin Billboard Awards 2020 por el trabajo con su fundación El arte de los sueños.

"Gracias a los Premios Billboard por reconocer iniciativas como la de mi fundación El arte de los sueños donde diariamente nos enfocamos en transformar el mundo y sus realidades a través del arte urbano. Espero que este premio sirva de inspiración para una nueva generación que puede construir causas mejores", expresó el cantante.

As if we didn't love him enough already 😍 @maluma wins Premio Billboard Espíritu de la Esperanza / Billboard Spirit of Hope Award #Billboards2020 #papijuancho pic.twitter.com/bhV2G4F4YW