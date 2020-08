Maluma gana por mejor videoclip latino en los MTV

El colombiano Maluma se llevó este domingo el MTV Video Music Award (VMA) a mejor videoclip en la categoría 'Latino' por su 'Qué pena', en una particular gala celebrada en varios escenarios exteriores de Nueva York por la pandemia del coronavirus.

"Gracias a todos los fanáticos por su amor y su cariño que me dan todos los días", dijo Maluma en su discurso de aceptación, vestido de amarillo y en un plató rodeado de coches, desde donde sus seguidores acababan de escuchar su 'Hawái'.

"Es increíble que desde Medellín, Colombia, hayamos salido J Balvin y yo, que hicimos esta canción", dijo el cantante, recordando la colaboración de su compatriota en la pieza.

Congrats to @maluma and @JBALVIN on winning Best Latin at the #VMAs 🎉 pic.twitter.com/LpUJ0YS3CF