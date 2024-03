Maluma, indignado porque no lo dejaron entrar a un sitio en Medellín por su vestimenta: "no vuelvo"

Maluma, uno de los artistas de música urbana más reconocidos en todo el mundo, vivió una desafortunada situación en Medellín, cuando le negaron la entrada a un establecimiento público por su forma de vestir.

Juan Luis Londoño Arias, como es su nombre de pila, compartió un indignante mensaje por medio de su cuenta de X, donde expresó su descontento y dio a conocer que no volverá por denigrar a las personas por su forma de vestir.

"Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... ¡Cómo te veas, no define quién eres! NO VUELVO!", escribió.

Esto generó el descontento de muchos seguidores que dejaron algunos comentarios mostrando su apoyo y hasta se sintieron identificados.

"Si te pasa a ti que nos espera a nosotros"; "increíble. Es una bobada y pierden ellos"; "Que vivan los shorts y las camisillas", fueron algunos de los comentarios.

Aunque Maluma no aclaró cuál fue el lugar, hay muchos internautas que le preguntan en algunos comentarios. Sin embargo, el artista prefirió guardar silencio sobre este tema.