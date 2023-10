Maluma lloró en su último concierto: ¿por qué?

Maluma sorprendió a sus fans el jueves pasado al anunciar que su novia, Susana Gómez, está embarazada, y reconfirmó la noticia el viernes, cuando se publicó el video del Tiny Desk Concert del artista colombiano.

Durante la corta presentación, Maluma lució una camiseta con el mensaje "Papá ♥ París", en referencia al nombre de la hija que viene en camino, y para que no quedaran dudas de la felicidad que lo inundaba en ese momento, cantó 'AMDV', una balada que compuso hace tres años, pensando en sus abuelos, anhelando tener una pareja estable y formar una familia.

Sin lugar a dudas, fue la parte más emotiva del Tiny Desk, Maluma no pudo aguantar las lágrimas cuando cantaba versos como "Cuando los años nos pesen/ y las piernas no caminen/ Los ojos se nos cierren/ y la piel ya no se estire". De hecho, tuvo que parar varias veces para tomar aire y seguir cantando.

El momento fue especial no sólo por París: Susana estaba entre el público del Tiny Desk, escuchando atentamente cómo esos versos iban dirigidos al sueño que ambos están haciendo realidad tres años después de que él escribiera la hermosa letra de 'AMDV', que quiere decir "Amor de mi vida".