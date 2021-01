El cantante colombiano Maluma está a poco de debutar como actor en la pantalla grande con la película ‘Marry Me’, la cual protagoniza junto a la artista Jennifer López y el actor y comediante Owen Wilson. Su estreno fue aplazado por la pandemia y se espera vea la luz en mayo.

En medio de una entrevista que concedió a su colega y amigo Nicky Jam para su programa en Youtube ‘The Rockstar Show’, contó detalles hasta ahora no conocidos de las grabaciones de la película.

El cantante paisa comentó que fue el equipo de Jennifer López el que se puso en contacto con él para que fuera parte de la película, sin embargo, el colombiano creyó que era un personaje que aparecería algunos minutos, pero no dimensionó que era para protagonizar junto a J.Lo.

“Yo me preparé muy bien, tomé clases de actuación en Los Ángeles con el mismo profesor de Will Smith, yo me lo tomé muy en serio porque era un papel importante”, afirmó.

Para el artista antioqueño no es nuevo actuar, pues es común que sea el protagonista de sus videos, pero nada comparado con asumir un papel protagónico para una película de Hollywood, y además en un idioma que no es el suyo, pues en el filme los fanáticos lo verán hablando inglés.

Por ello su reto era un mayor. Una de las escenas que le costó grabar fue en la que debía decirle a Jennifer López que había ganado un premio, pero el nombre de la categoría le jugó una mala pasada porque debía decirlo de corrido y en inglés.

“Había una escena muy chistosa, yo tenía que decirle a Jennifer que la habían nominado a los Best Pop Contemporary, la cosa más larga del mundo y tenía que llegar a decirle eso (…) Me tenía que aprender la categoría más difícil del mundo”, contó entre risas.

Al momento en que se escuchó el grito de ¡Acción! Maluma entró en la escena y se enredó y no pudo, lo intentaron varias veces y siempre se equivocaba en la misma parte.