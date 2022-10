Maluma se regó en emotivas palabras para Marc Anthony en pleno concierto

El 9 de octubre en el Estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil, Ecuador, el cantante de salsa Marc Anthony le ofreció a sus seguidores un espectáculo sin precedentes, pues durante su concierto hubo música para todos los gustos.

De acuerdo al itinerario compartido en redes sociales, antes de la presentación del salsero de 54 años, en la tarima también se presentaron Pipe Bueno, Beelé y Maluma; tres artistas que prepararon el público para lo que sería el acto principal.

Sobre las 11 de la noche, Marc Anthony se subió al escenario a interpretar sus reconocidas canciones, sin embargo, en medio del show hubo un acto que llamó la atención de los asistentes, pues el 'Pretty Boy' detuvo su presentación para dedicarle unas emotivas palabras a su gran amigo.

Las palabras de Maluma fueron más allá de un simple acto de admiración hacía el salsero, pues el artista colombiano de 28 años aseguró que Marc Anthony le ha enseñado importantes cosas en su vida y por ello siente tanto aprecio por él.

"Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música. El de la música está escrito, lo que tú me has enseñado es de corazón. Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida y por enseñarme tantas cosas" indicó.

Posteriormente de las emotivas palabras, Marc y Maluma se fundieron en un caluroso abrazo, esto mientras el público los ovacionaba.

