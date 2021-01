En septiembre de 2019, el cantante colombiano Maluma compartió un video con sus seguidores en el que confirmaba que había adquirido un lujoso avión privado, color negro, que dejó a más de uno con la boca abierta.

Ahora más de un año después de haberlo comprado, le respondió a esos seguidores que lo criticaron porque salió llorando en el video que grabó cuando le hacían entrega de la aeronave.

En una entrevista con su colega Nicky Jam, en el programa de Youtube ‘The Rockstar Show’ del artista puertorriqueño, el paisa confesó que comprar el avión no es un lujo sino una necesidad.

"Cuando me compré el avión, le dije a un parcero sube esta experiencia porque quiero mostrarle al mundo entero mi emoción, porque me he jodido con cojones para poder tenerlo (…) yo quiero inspirar a la gente, y a los que dijeron: ‘tan hue**n, está llorando porque compró un avión’, les digo claro, y voy a seguir llorando mil veces, y si me compro otro lo volveré a hacer”, expresó.

El cantante señaló que decidió comprar el avión “por mi tranquilidad mental y mi paz”, agregando que para los artistas de su talla esto se convierte en una necesidad, más allá de un lujo, porque confesó que es bastante costoso mantener un avión.

“Tener un avión es un estrés, el costo, lo que hay que pagar, todo eso, no es solo lo compro y vamos”, agregó, al señalar que el mantenimiento es lo que más cuesta. “No me arrepiento de tener mi avión, pero eso le falla una cosa y otra, que la tuerca. Pero todo vale la pena y por eso he trabajado para tener mis cosas”.

De hecho, bromeó con un consejo que le daba su papá hace un tiempo: “Mi papa me decía es mejor tener amigos con plata, que uno tenerla”.

Cuando se refiere a su tranquilidad, Nicky Jam lo apoyó frente a los obstáculos que se presentan cuando viajan en vuelos comerciales y la gente se agolpa para saludarlos y tomarse fotos con ellos, retrasando sus agendas y hasta hacerlos temer por perder su vuelo.

“Es difícil, no es que a uno le choque tomarse fotos y compartir momentos con los fans, pero hay momentos donde uno tiene que montarse al avión o pierde el vuelo, más que todo por eso me compré el avión”, aseveró.

Hablaron de otros temas como el éxito de su canción Hawai y de la película que grabó con la artista Jennifer López.