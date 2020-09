Maluma, Silvestre Dangond y Kylie Minogue, entre los estrenos de la semana

Ali Gatie se une con Alessia Cara para el lanzamiento de su sencillo “Welcome back"

Ali Gatie presentó la primera colaboración de su carrera con el estreno de su nuevo sencillo 'Welcome Back', que incluye a la estrella del pop alternativo Alessia Cara.

De acuerdo con la artista, "siguiendo los éxitos del R&B 'Running on My Mind' y también 'If I Fall in Love', este nuevo sencillo, instantáneamente memorable demuestra que Ali Gatie está en camino de dominar el pop mundial".

"'Welcome Back' llega como una señal optimista de que las cosas poco a poco están volviendo a la normalidad a medida que atravesamos una pandemia global y destaca una de las cualidades más encantadoras del cantante y compositor: encuentra esperanza aún en la tristeza", dijo.