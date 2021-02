Maluma subasta sus obras de arte inspiradas en su disco "#7DJ"

El cantante colombiano Maluma lanzó este martes una subasta en línea de obras de arte hechas por su compatriota Federico Uribe, inspiradas en su más reciente disco "#7DJ" y cuya recaudación se destinará a la protección de medioambiente.



La subasta se mantendrá hasta el 28 de febrero en la plataforma Bidsquare y las piezas forman parte de una muestra que actualmente se exhibe en una galería del barrio de Wynwood, en Miami (Florida, EE.UU.), y que incluye la portada del disco "7DJ (7 Días en Jamaica)", hecha a base de basura y material reciclado.



Maluma fichó a Federico Uribe para que fabricara la parte visual del reciente trabajo discográfico del colombiano, un EP que contiene siete canciones y entre las que figuran colaboraciones con los cantantes de reggae Ziggy Marley y Charly Black.

Le puede interesar: Hija de Alejandro Fernández confirma embarazo tras superar complicaciones



El disco, que fusiona la música urbana latina con el reggae y el dancehall, además viene acompañado de un cortometraje.



"Maluma seleccionó siete piezas hechas con materiales reciclados que retratan nuestra tierra, a través del océano, los bosques, la vida en las granjas y mucho más para acompañar cada tema de su álbum", señala una nota de prensa.



"Uribe es reconocido por ser un artista experto en utilizar materiales reciclados para crear esculturas y piezas de arte únicas", agrega la nota, que destaca que en este proyecto el artista plástico transmite "una visión diferente que fusiona un mundo inmerso de música, arte y vida".



Lo que se recaude de la subasta de las esculturas y piezas de arte se destinará a organizaciones sin fines de lucro en pro del medioambiente, con sede en Colombia, y que trabajan con la fundación del cantante, El Arte De Los Sueños.



Así, el 100 % de lo que se recaude de la venta de la portada del disco irá destinado a las organizaciones Fundación Amigos del Mar, Jardín Botánico de Cartagena y Stand Up Providencia, señala la nota.



Las piezas de arte que no se vendan en la subasta benéfica estarán disponibles en Artsy después del 28 de febrero.

Lea también: Siete de cada diez colombianos no identifican una fake news: estudio



Maluma, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias, es uno de los cantantes latinos mas populares y en 2018 se hizo con el Grammy Latino a mejor Album Pop Vocal Contemporáneo por su disco "F.A.M.E.".



Tiene además pendiente de estreno la película "Marry Me", en la que comparte cartel con Jennifer López y que, según se dio a conocer esta semana, no se estrenará hasta el 11 de febrero de 2022, para coincidir con la fiesta de San Valentín aunque un año más tarde de lo inicialmente previsto.