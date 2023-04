Maluma subió la temperatura al tocar parte de su cuerpo: "Dichosa la que acaricia esa anaconda"

Maluma puso a trasnochar a todas sus seguidoras, luego de subir una foto en donde toca una parte de su cuerpo. Aunque la imagen se ve muy casual, algunos de los fans se fijaron que sus manitos estaba en aquella zona prohibida. El paisa subió la captura con el siguiente mensaje "En qué momento me tomaron estas fotos?".

Las seguidoras no podían esperar menos de este cantante colombiano, dado que, recientemente, había aparecido como Dios lo trajo al mundo y quedaron esperando más fotos de este tipo.

Algunos internautas fueron creativos con sus comentarios y sorprendieron con los textos que allí escribieron.

"Porfa de frente con ese boxer blanco", "No lo sé, pero lo agradezco", "Papi qué chimba", "Dichoso el boxer que le acaricia esa anaconda todo el día bebé", "Si le haces esas fotos guárdatelas al menos", "No tranquilo igual sales hermoso", "Me vendes unos boxers usados??", entre otros.

Por otra parte, en las últimas horas subió un video mostrando su 'pompi', porque le iban a colocar una inyección. Él dice que es su mamá quien le pide que muestre más 'nalguita', por lo cual, se baja un poco los pantalones hasta que queda el pedazo donde le pondrán la aguja.

Más de uno le dijo que era muy valiente, ya que, cuando sacan el elemento, se ve la aguja muy larga y asusta a todos, menos a él. Le aplican la inyección y hace como si nada. Como si fuera poco, algunos preguntaron sobre la profesión que deben estudiar para atender a Maluma.