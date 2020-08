Maluma tendría nueva novia, sería una chica que lo conoce desde el colegio

Maluma no ha parado de estar en la mira de sus seguidores desde que se rumoró que había cerrado su cuenta oficial de Instagram porque el futbolista Neymar apareció en un video celebrando la victoria de su equipo con ‘Hawái’, uno de sus últimos sencillos.

Sin embargo, Maluma regresó a sus redes sociales y aclaró a través de un En Vivo que no las había cerrado por dicho video, sino porque se estaba preparando para lanzar su nuevo álbum llamado ‘Papi Juancho’.

Asimismo, aprovechó para revelar que ‘Hawái’ no estaba inspirada en alguna relación sentimental o en una persona de su vida amorosa, pues enfatizó en que esta composición fue creada en combo con otros autores.

Otro detalle que llamó la atención de los internautas fue que el paisa aseguró que actualmente seguía soltero, ya que el ‘Papi Juancho’ no se enamoraba tan fácil.

No obstante, sus seguidores no creyeron de a mucho en su respuesta ya que recientemente fue capturado dándole un romántico beso a una chica mientras comían en un restaurante ubicado en New York.

Ante dicha evidencia, se rumoró que la misteriosa chica se llama Susana Gómez y al parecer conoce al artista desde la época del colegio. Además, también se reveló que habían pasado juntos la cuarentena en Medellín.

Igualmente, se conoció que la chica estuvo casada, pero que actualmente se encuentra divorciada y se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con Maluma. Ante dicho acontecimiento también se llegó a especular que ‘Hawái’ era una dedicación para Susana, pues en el video recrean una boda.



Por esta razón, los seguidores del artista no descartaron la posibilidad de esta nueva relación. Sin embargo, la prueba reina con la que habrían confirmado dicho romance se debió a que Gómez celebró al lado de Maluma su nuevo lanzamiento de ‘Papi Juancho’ en un yate en Miami, Estados Unidos.



Cabe mencionar que en medio de la celebración siempre se les ve juntos.

Hasta el momento la pareja no se ha pronunciado ante la nueva evidencia.