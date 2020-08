Maluma y su presentación en los MTV Video Music Awards 2020

Posteriormente, Maluma fue premiado junto a J Balvin en la categoría 'Latino' a 'Mejor Videoclip' por su canción 'Qué pena'.

"Gracias a todos mis fanáticos por su amor y cariño, por todo lo que me dan todos los días. Un saludo muy especial a mi familia, a mi madre y mi padre que me ven desde casa, a mi hermanita, los amo. Es increíble que de Medellín, Colombia, hayamos salido J Balvin y yo que hicimos esta canción, 'Qué pena'. Un saludo muy especial para mi compatriota, bendiciones parcero".

Congrats to @maluma and @JBALVIN on winning Best Latin at the #VMAs 🎉 pic.twitter.com/LpUJ0YS3CF